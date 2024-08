Rebeca Andrade se tornou a brasileira com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas, superando a ex-jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar. Mas a ginasta pode quebrar mais recordes em Paris-2024. Prata no individual geral e bronze no geral por equipes, ela ainda tem mais três finais para disputar em Paris: trave, solo e salto. São necessárias mais duas medalhas para quebrar as marcas.