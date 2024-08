Rebeca Andrade, da ginástica artística, Gabi Guimarães e Carol, da seleção brasileira de vôlei, agitaram as redes sociais após marcarem presença em um restaurante na região da Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste sábado. As medalhistas olímpicas foram ovacionadas no local.