Real Madrid vence Atalanta, conquista Supercopa da Europa e Mbappé deixa sua marca na final

A temporada 2024/2025 começou com volta olímpica para o Real Madrid. Nesta quarta-feira, em Varsóvia, o time técnico Carlo Ancelotti venceu a Atalanta com autoridade por 2 a 0, conquistou a Supercopa da Europa, e ainda viu a sua principal contratação para a temporada balançar a rede logo em sua estreia. Mbappé deixou a sua marca na rede adversária ao anotar o segundo gol da vitória espanhola e fez a festa da torcida no estádio. Substituído no fim, ele deixou o gramado bastante aplaudido. Endrick ficou no banco de reservas.