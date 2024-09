Demorou, mas caiu a invencibilidade do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão. O atual campeão foi surpreendido pelo RB Leipzig, neste sábado, ao ser derrotado por 3 a 2, de virada, na BayArena, pela segunda rodada. A equipe de Xabi Alonso chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu um "apagão" no segundo tempo e permitiu a virada do rival.