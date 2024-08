Passada a tristeza da eliminação na Libertadores após o empate de 2 a 2 diante do Botafogo, no Allianz, o meia Raphael Veiga colocou a conquista do tricampeonato brasileiro como o objetivo a ser conquistado pelo grupo palmeirense. Além da queda no torneio sul-americano, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira também foi eliminada da Copa do Brasil.