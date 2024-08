Ramón Díaz tem dúvidas para substituto de Alex Santana no Corinthians e candidatos 'exaustos'

O Corinthians nem bem celebrou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis (3 a 1 após 0 a 0 no tempo normal), e já tem nova decisão pela frente. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, precisa desesperadamente de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino, no sábado, na Neo Química Arena, e mesmo descansando peças no Couto Pereira, Ramón Díaz tem um dilema sobre quem substituirá o lesionado Alex Santana. Alguns candidatos deixaram o campo nesta quarta-feira extenuados.