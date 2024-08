Apesar do empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva em tom otimista com a possibilidade do Corinthians deixar a zona de rebaixamento. O treinador destacou também a preparação para a Copa Sul-Americana, onde encara o Red Bulll Bragantino, na próxima terça-feira.