Tetracampeão do US Open, ganhando o título em 2010, 2013, 2017 e 2019, o espanhol Rafael Nadal é o primeiro desfalque de peso do último Grand Slam do ano. O ex-número 1 do mundo admitiu que ainda sofre com os problemas físicos - jogou Na Olimpíada de Paris-2024 sem plenas condições - e anunciou que desfalcará a competição agendada entre 26 de agosto e 8 de setembro.