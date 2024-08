A atacante Gabi Portilho fez o gol que classificou a seleção brasileira para a semifinal das Olimpíadas de Paris-2024. Em um jogo tenso, o Brasil superou a França por 1 a 0 no estádio La Beaujoire, em Nantes. Aos 29 anos, a atleta do Corinthians se tornou a heroína da partida com o tento marcado aos 37 minutos da segunda etapa.