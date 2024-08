O Paris Saint-Germain 'pós-Mbappé' impressionou em seu primeiro jogo em casa nesta temporada, com uma goleada por 6 a 0 sobre o Montpellier nesta sexta-feira (23), pela segunda rodada do Campeonato Francês, com destaque para as atuações de Bradley Barcola (dois gols) e João Neves (duas assistências).