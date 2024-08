Os Jogos Olímpicos de Paris acabaram há alguns dias, mas um assunto ainda está no centro das discussões nas redes sociais. A participação de Raygun - ou Rachael Gunn, como é seu nome - na estreia do break olímpico continua suscitando comentários de árbitros, memes com os vídeos de seus passos e críticas de membros de universidades - mundo do qual a b-girl, que é professora e pesquisadora, também faz parte.