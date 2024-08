Viyaleta Bardzilouskaya, de Belarus, conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de um atleta neutro na Olimpíada de Paris, ao terminar com a prata na prova feminina da ginástica de trampolim. Bardzilouskaya fechou com 56,060 pontos, atrás da britânica Bryony Page, que fez 56,480. Sophiane Methot, do Canadá, ganhou o bronze com 55,650.