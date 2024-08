A seleção brasileira feminina de futebol disputa neste sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Depois de 16 anos, o Brasil reencontra os Estados Unidos em uma decisão olímpica. Nas outras finais, o País saiu derrotado de campo e teve de se contentar com a prata, mas as frustrações diante das norte-americanas começaram ainda antes.