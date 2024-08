Os torcedores que aguardavam a estreia do atacante Endrick pelo Real Madrid na partida contra a Atalanta, válida pela Supercopa da Europa, vão ter que esperar mais um pouco para ver o brasileiro em campo. O jogador tinha a chance de entrar em campo já no primeiro jogo oficial do clube na temporada 2024/25, mas não saiu do banco de reservas por opção do técnico Carlo Ancelotti.