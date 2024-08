Desde que chegou À Ponte Preta, o técnico Nelsinho Baptista não conseguiu repetir a escalação titular de um jogo para o outro na Série B do Campeonato Brasileiro. E, na terça-feira, quando encara o Vila Nova, no estádio Moisés Lucarelli, às 21h30, não será diferente. O time paulista é o 14º colocado com 20 pontos e está dois na frente da zona de rebaixamento.