A Ponte Preta continua com 100% de aproveitamento no estádio Moisés Lucarelli nas mãos do técnico Nelsinho Baptista, mas agora quer conseguir manter a boa fase também fora de casa para se aproximar da briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 16h, no dia em que o clube comemora 124 anos de história.