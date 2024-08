A Ponte Preta conquistou um empate importante neste domingo, dia do aniversário de 124 anos de história do clube. Fora de casa, a equipe de Campinas visitou o Coritiba e depois de sair atrás no placar, igualou o marcador aos 50 minutos do segundo tempo com Gabriel Novais, que saiu do banco de reservas e garantiu o resultado de 1 a 1. O time paulista jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais.