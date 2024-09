Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta pretende buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Santos, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada. De quebra tenta quebrar um tabu de não ter vencido fora na competição, com sete derrotas e cinco empates e aproveitamento de apenas 13,9%.