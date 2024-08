João Fonseca é o único brasileiro que continua com chances no qualificatório do US Open, o último Grand Slam da temporada. O País teve quatro representantes na rodada de estreia em Nova York e apenas o jovem de 17 anos venceu. Laura Pigossi caiu diante da tailandesa Mananchaya Sawangkaew, de 22 anos e apenas a 182ª do ranking, e Felipe Meligeni e Gustavo Heide também foram eliminados.