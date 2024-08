Luís Zubeldía vive cada jogo do São Paulo com muita intensidade, o que costuma lhe custar caro. A reclamações e escapadas da área técnica já renderam ao treinador argentino 13 amarelos em 24 partidas no comando do time tricolor, além de dois vermelhos. Não à toa, ele está suspenso do clássico de domingo, com o Palmeiras. Com 15 amarelos, o atacante Luciano é o único jogador do elenco que supera o comandante.