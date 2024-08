Chegou ao fim nesta quinta-feira a carreira profissional do zagueiro Pepe, aos 41 anos. O defensor nascido em Maceió e naturalizado português tinha proposta do mundo árabe, mas optou pela aposentadoria depois de defender Portugal na Eurocopa. O jogador recebeu homenagens do amigo Cristiano Ronaldo, da seleção nacional e de clubes que defendeu, casos do Porto e do Real Madrid. Ainda teve passagens por Marítimo, onde começou em 2001 e Besiktas.