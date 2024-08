Pepê Gonçalves conseguiu o segundo melhor tempo no contrarrelógio na canoagem slalom e Ana Sátila terminou na 5ª colocação nesta sexta-feira dos Jogos Olímpicos de Paris. O contrarrelógio é primeira etapa do caiaque crosss, que faz sua estreia no programa olímpico na França. Pepê completou o percurso em 66s41, e Ana Sátila conseguiu 72s64.