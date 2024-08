Palmeiras reage no segundo tempo, tem gols anulados e arranca empata com o Inter no fim

Palmeiras e Internacional empataram por 1 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira promoveu mudanças, mas o time paulista não foi bem no primeiro tempo e viu o adversário marcar um golaço com Bruno Henrique. A equipe alviverde, que teve dois gols anulados, reagiu na segunda etapa e conseguiu arrancar o empate, com Rony. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do time palmeirense na temporada.