Passada a sequência de partidas decisivas pela Copa do Brasil, e depois o clássico do final de semana com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras iniciou a semana buscando outra frente: a preparação para as oitavas de final da Libertadores. O elenco treinou nesta segunda-feira e o técnico Abel Ferreira já começa a definir a equipe para o duelo diante do Botafogo, no Rio.