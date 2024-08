Em um jogo com cara de final - afinal, são duas das equipes mais vitoriosas da década -, Flamengo e Palmeiras fizeram uma partida intensa em que o vencedor foi aquele que buscou realmente o triunfo. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã nesta quarta-feira.