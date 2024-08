Palmeiras goleia Cuiabá em noite de Estêvão no Brasileiro e se recupera de quedas em Copas

Privilegiados são os que assistem a Estêvão jogar. Convocado para a seleção brasileira aos 17 anos, o atacante mostrou a Dorival Júnior que é, mesmo, um jogador especial e que o técnico não se arrependerá de tê-lo chamado. O Palmeiras fez 5 a 0 no Cuiabá e lavou a alma depois da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil muito graças ao jovem. Foram dele duas assistências e dois gols no passeio alviverde no Brinco de Ouro, em Campinas - o Allianz Parque foi reservado para o show da banda Natiruts -, no duelo da 24ª rodada do Brasileirão.