O Palmeiras comemora nesta segunda-feira 110 anos. Ainda que a crise projetada com as eliminações recentes não tenha sido instalada, o clube festeja seu aniversário em um dia muito menos animador do que se esperava quando foi feito o planejamento no início do ano. As frustrações na Copa do Brasil e na Libertadores e as controvérsias e desrespeitosas entrevistas de Abel Ferreira conturbaram o ambiente.