Dois meses após o início das negociações, o Palmeiras desistiu, definitivamente, da contratação de Gabigol, atacante do Flamengo. O clube alviverde tinha interesse em contar com o atleta a partir de 2025, quando se encerra o atual vínculo, mas encerrou as tratativas junto aos empresários por entender que ele não deve ser um foco para a renovação do elenco para a próxima temporada.