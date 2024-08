Para o Palmeiras, mesmo com a vitória no clássico com o São Paulo, a forma como a arbitragem, comandada por Raphael Claus, atuou no duelo é motivo de insatisfação por parte do clube e dos dirigentes. Justamente por isso o time alviverde irá entrar com uma representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contestar a súmula do árbitro da partida.