Embalado e na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aposta na boa fase do seu setor defensivo para reagir no torneio. Dono da defesa menos vazada (19 gols sofridos) e da melhor média, com apenas 0,79 gol sofrido por partida, o técnico Abel Ferreira conta com um reforço importante no duelo com o Athletico-PR: o retorno de Gustavo Gómez.