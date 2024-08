Disposto a interromper a má fase, o Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado, sua preparação para o confronto com o Internacional. A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada neste domingo, às 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e os paulistas querem bom aproveitamento nas finalizações para voltarem a vencer.