Número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek teve uma partida disputada contra a russa Kamila Rakhimova nesta terça-feira em sua estreia do US Open. Swiatek precisou de uma hora e 52 minutos e salvar três set points para vencer a 104º do ranking por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).