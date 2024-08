A Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) anunciou, nesta terça-feira, que o italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, vai ser obrigado a devolver a premiação em dinheiro e os pontos conquistados no Masters 1000 de Indian Wells por ter testado positivo duas vezes em exames antidoping durante a sua participação na competição.