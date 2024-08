Novorizontino derrota o CRB em Maceió e segue na cola do líder Santos na Série B

O Novorizontino venceu o CRB na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pelo placar de 1 a 0. O jogo foi válido pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Waguininho, no segundo tempo. Com o resultado, o time do interior paulista chegou aos 36 pontos e ficou na segunda colocação, com apenas um a menos que o líder Santos. No momento, Mirassol e América-MG completam o G-4 - zona de acesso. O CRB manteve os 24 pontos e está na 12.ª posição.