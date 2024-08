A National Football League (NFL) anunciou nesta terça-feira, a cantora Anitta como atração principal do show do intervalo do primeiro jogo da liga na América do Sul, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no dia 6 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A informação já havia sido antecipada pela reportagem do Estadão.