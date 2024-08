Toda conquista tem uma história de superação por trás e com Edival Pontes, o Netinho, medalha de bronze no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, não foi diferente. O brasileiro teve dois problemas que o abalaram muito psicologicamente: a morte do pai e a punição preventiva por doping após um resultado adverso que quase o tira da competição francesa. Apenas com a ajuda de um coach que o atleta conseguiu dar a volta por cima.