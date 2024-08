Edival Pontes, o Netinho, garantiu nesta quinta-feira a primeira medalha do Brasil no taekwondo desde o Rio-2016. Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o brasileiro derrotou o espanhol Javier Pérez Polo na disputa pela medalha de bronze na categoria até 68 kg. Com o triunfo, por 2 rounds a 1, ele conquista o terceiro pódio do País na modalidade. Com isso, o Brasil chega a 16 medalhas garantidas na França.