A pouco mais de uma semana do primeiro jogo da NFL no País, a liga de futebol americano passou a divulgar diariamente o evento por meio de seus canais oficiais de comunicação. No entanto, em nenhum momento a Neo Química Arena teve seu nome oficial utilizado; pelo contrário, o estádio é sempre chamado por Arena Corinthians, nome que adotou até 2020, antes da venda dos naming rights.