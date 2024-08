O Juventude se reabilitou no Campeonato Brasileiro após ser derrotado no meio da semana, em jogo atrasado, para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. Neste domingo, o time gaúcho surpreendeu o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 23ª rodada.