A Ponte Preta está pronta para encarar o Coritiba, no próximo domingo, fora de casa, no estádio Couto Pereira, às 16h, mesmo dia em que o clube comemora 124 anos de história. A meta do time comandado pelo técnico Nelsinho Baptista é dar de presente ao torcedor a primeira vitória longe do Moisés Lucarelli nesta Série B do Campeonato Brasileiro.