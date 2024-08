A natação já conquistou 17 medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Desde a geração de Cesar Cielo, Thiago Pereira e Bruno Fratus, as piscinas passaram a ser um ponto fraco do País, que obteve mais medalhas nas águas abertas (maratona aquática), com Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha do que nas piscinas e se tornou a última esperança brasileira para não sair de Paris sem uma medalha nos esportes aquáticos.