Apesar de ter investido pesado para melhorar o desempenho nesta temporada, após ocupar apenas a décima posição no último Campeonato Italiano, o Napoli estreou no Nacional com derrota por 3 a 0 para o modesto Verona, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi. Livramento e Mosquera, duas vezes, anotaram para os anfitriões.