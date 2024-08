Depois de várias polêmicas envolvendo a qualidade da água do Rio Sena, o treino de reconhecimento para as provas de águas abertas (maratona aquática) dos Jogos de Paris-2024 foi realizado nesta quarta-feira. Os três nadadores dos EUA inscritos na disputa participaram do treino, mas decidiram conhecer o percurso sem nadar e correr o risco de engolir água. Eles usaram pranchas a remo.