A temporada de Elena Rybakina continua ruim por causa dos excessos de problemas clínicos. Nesta quinta-feira, a tenista do Casaquistão nem entrou em quadra diante da francesa Jessika Ponchet, pela segunda rodada, por causa de mais uma lesão. Quarta cabeça de chave no US Open, ela poderia cruzar com a brasileira Bia Haddad nas oitavas de final do Grand Slam.