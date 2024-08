O Arsenal bateu na trave do Campeonato Inglês nas duas últimas temporadas, perdendo o título na reta final para o Manchester City. Mas, se depender do ânimo do técnico Mikel Arteta, o jejum que dura desde 2003/04 chegará ao fim agora, na competição que deu a largada nesta sexta-feira. A estreia ocorre neste sábado, diante do Wolwerhampton, no Emirates Stadium.