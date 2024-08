Principal novidade no Maracanã, o atacante Michael, que fazia sua reestreia depois de ser contratado ao Al Hilal, da Arábia Saudita, demorou 16 minutos para marcar seu primeiro gol no retorno ao clube. Foi dele o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.