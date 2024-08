Gabriel Medina e Italo Ferreira se garantiram, nesta quarta-feira, nas oitavas de final da nona etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Cloudbreak, em Fiji, que é classificatória para o Finals, em Trestles, entre os dias 6 e 14 e setembro, quando se reunirão os cinco melhores do ranking em busca do título mundial. Yago Doria vai disputar a repescagem.