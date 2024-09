Esquecer as recentes e dolorosas eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores e focar totalmente no Brasileirão. Este é o lema do Palmeiras para fechar o ano bem. Autor de um dos gols na surra sobre o Cuiabá, por 5 a 0, no sábado, o meia Maurício revela que o clube está fechado para disputar "14 finais", mas prega total atenção na Ligga Arena, onde o Athletico-PR, rival do fim de semana, é muito forte.