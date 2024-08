Em má fase na temporada, sem vencer há quatro jogos, o Palmeiras tem uma dura missão nesta quarta-feira: tentar reverter a vantagem do rival Flamengo na Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu por 2 a 0. Diante do desafio, o experiente lateral Marcos Rocha aposta na força da equipe paulista no Allianz Parque, na companhia de sua torcida.