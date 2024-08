O Al-Hilal, time da Arábia Saudita que conta com Neymar em seu elenco, estaria interessado na contratação do atacante Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica, ao menos é o que informou o jornal O jogo, de Portugal. O jogador chegaria para suprir a saída de Michael, este deixou o clube para retornar ao Flamengo. Inclusive, fez um dos gols na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no domingo, pelo Brasileirão.